В Нижнекамске ветеранов СВО вовлекают в спорт для восстановления и социальной адаптации

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске ветераны специальной военной операции проходят бесплатные тренировки по семи видам спорта, включая плавание. Занятия организованы при участии филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и направлены на физическую и психологическую реабилитацию бойцов.

Тренировки проходят с учетом индивидуальных особенностей каждого участника. В бассейне наставник обучает ветеранов технике плавания, в том числе на спине. В одной из тренировок приняли участие пять человек, каждый из которых получил ранения в ходе боевых действий.

По словам ветеранов, спорт помогает не только восстановить физическую форму, но и справиться с внутренними переживаниями.

«Спорт, конечно же, помогает, во-первых, не замкнуться в себе. В здоровом теле – здоровый дух. Нужно заниматься спортом независимо от того, раненый человек или гражданский. Это наше стремление к будущему», – отметил ветеран СВО Артур Барабанов.

Для Евгения Кузникова занятия плаванием стали важной частью реабилитации. Несмотря на тяжелое ранение и потерю ноги, он продолжает тренироваться и участвует в соревнованиях.

«Это общение – самое главное. И психологическая разгрузка тоже нужна. Вода отличная, настроение отличное – готов плавать», – поделился он.

О необходимости системной поддержки говорят и другие участники программы.

«Поначалу было сложно, приходилось восстанавливать себя и морально, и физически. В дальнейшем спорт дал развитие», – рассказал ветеран СВО Руслан Уразов.

Как пояснили в филиале фонда «Защитники Отечества», программа включает семь дисциплин: нарды, настольный теннис, плавание, армрестлинг, футбол, стрельбу и волейбол.

«Мы выбирали направления исходя из желания ветеранов, наличия тренеров и необходимой базы», – сообщила старший социальный координатор Эльвира Исмагилова.

В Нижнекамске работа по социальной адаптации военнослужащих активно развивается. Ветераны могут бесплатно заниматься в девяти спортивных учреждениях города, пользоваться тренажерными и игровыми залами, а зимой – прокатом лыж и коньков.

«Для получения услуг необходимо предъявить удостоверение», – уточнил помощник начальника управления спорта района Райнур Ахметшин.

При поддержке фонда и в рамках государственной программы «Спорт России» нижнекамские ветераны уже приняли участие в 25 соревнованиях и продолжают показывать высокие результаты.