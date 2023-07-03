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В Нижнекамске ведется строительство 15 многоквартирных домов
На сегодняшний день в Нижнекамске введется строительство 15 многоквартирных жилых домов площадью 58 тыс. квадратных метров, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2023-2024 годы. Об этом в Кабмине РТ сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, выступая с докладом перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
«Развитие территории возможно только тогда, когда эта территория развивается и приоритетное направление в данной работе — это жилищное строительство», — отметил градоначальник.
Муллин также доложил, что в городе имеются земельные участки, позволяющие осуществить комплексную застройку.
«Нами была проведена аналитика потребности в строительстве многоквартирных домов, а также осуществлена большая совместная работа с потенциальными инвесторами-застройщиками, которые сегодня готовы зайти в город и предоставить нижнекамцам жилье нового уровня. Радует, что спрос на такое жилье есть — а это значит, что наши жители связывают свою жизнь и жизнь своих детей с родным городом», — отметил он.
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