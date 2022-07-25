В Нижнекамске для абитуриентов подготовили более 2,2 тыс. бюджетных мест

Прием абитуриентов в Нижнекамске ведут десять учреждений — два вуза и восемь ссузов. Приемная комиссия продолжит работу до 15 августа, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Выпускники 11 классов поступают по результатам ЕГЭ и имеют дополнительную возможность получения баллов за сдачу норм ГТО, добровольчество и победу во всероссийских олимпиадах, а выпускники 9-х классов поступают по среднему баллу аттестата.

По словам главы Управления образования Нижнекамского района Айдара Гарифуллина, высшее образование технического профиля можно получить в Нижнекамском химико-технологическом институте, а социально-гуманитарного — в Казанском инновационном университете имени В. Г.Тимирясова. На сегодняшний день выделено 480 бюджетных мест. Обучение проходит в очной, очно-заочной и заочной формах.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Среднее профессиональное образование представлено колледжем нефтехимии и нефтепереработки им.Лемаева, политехническим колледжем им.Королева, индустриальным техникумом, а также учреждениями специального профиля — педагогическим, медицинским, музыкальным, многопрофильным и агропромышленным колледжами. Кроме того, среднее специальное образование на базе можно получить и в КИУ.

Всего в колледжах города в этом году бесплатно смогут получить образование 1 745 человек по более чем 50 направлениям.