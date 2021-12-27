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Ру Тат
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Происшествия
27 декабря 2021  18:52
Павел Климчак

В Нижнекамске в жилом доме выбило окно в квартире из-за хлопка самогонных паров

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По номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о хлопке в жилом доме на улице Чабьинской в Нижнекамске.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Прибывшие на место спецслужбы установили, что в доме нет ни возгорания, ни задымления. В одной из квартир на третьем этаже было выбито окно.

Как вскоре выяснилось, на плите кухни в этой квартире был самогонный аппарат. Во время нагрева произошел хлопок паров из аппарата, который и выбил окно.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Газовое оборудование исправно, утечки газа нет. 59-летний хозяин квартиры не пострадал. Управляющая компания займется вопросом установки стеклопакета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#самогон #хлопок
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