В Нижнекамске в жилом доме выбило окно в квартире из-за хлопка самогонных паров

По номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о хлопке в жилом доме на улице Чабьинской в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спецслужбы установили, что в доме нет ни возгорания, ни задымления. В одной из квартир на третьем этаже было выбито окно.

Как вскоре выяснилось, на плите кухни в этой квартире был самогонный аппарат. Во время нагрева произошел хлопок паров из аппарата, который и выбил окно.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Газовое оборудование исправно, утечки газа нет. 59-летний хозяин квартиры не пострадал. Управляющая компания займется вопросом установки стеклопакета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.