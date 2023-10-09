В Нижнекамске в семьях близких воспитываются 4 детей, чьи отцы-одиночки ушли в зону СВО

В Нижнекамске в семьях родственников воспитываются четверо детей, чьи отцы-одиночки ушли в зону специальной военной операции. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Нижнекамска рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома Наталья Шибаева.

«Определенные социально-экономические, политические ситуации вносят в жизнь общества свои коррективы. Сейчас на учете в отделе опеки и попечительства стоят четверо несовершеннолетних, чьи единственные отцы отправились в зону ведения боевых действий специальной военной операции. Дети с согласия их отцов воспитываются в семьях родственников и доверенных лиц», — отметила спикер.

Всего с начала года специалисты отдела опеки и попечительства исполкома Нижнекамского района устроили в замещающие семьи 34 ребенка.

«Из них 26 детей переданы под опеку родственников, четверо ребят устроены в приемные семьи, двое малышей усыновлены и еще двое юных нижнекамцев возвращены в кровную семью», — рассказала докладчица.

С целью сокращения сроков устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подбора замещающих семей специалистами отдела опеки и попечительства ведется база кандидатов, желающих принять на воспитание ребенка.

«На сегодняшний день на учете состоят в качестве кандидатов 47 семей усыновителей (35 пар, 12 одиноких граждан) и десять семей приемных родителей (три пары, семь одиноких граждан)», — добавила Наталья Шибаева.

Несмотря на предпринимаемые усилия, не всегда удается спасти семью. За девять месяцев 2023 года 42 родителя лишены родительских прав или ограничены в них в отношении 58 детей, 13 из которых остались без попечения родителей.

Двое родителей восстановились в родительских правах после лишения и ограничения, а это значит, что двое детей вернулись в свои кровные семьи. Например, одна из матерей, оставившая ребенка после рождения, всё же забрала малыша домой.

«Нужно знать, что даже после отказа от своего ребенка у мамы сохраняется возможность вернуть его. В 2023 году при поддержке и помощи специалистов отдела опеки и попечительства одна из мам забрала своего малыша домой», — пояснила Наталья Шибаева.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, комментируя ситуацию, отметил, что в городе необходимо формировать «среду без сирот». Для этого с момента ведения беременности женщине необходима поддержка — общества, властей, врачей, религиозных наставников, благотворителей.

«Мы должны сделать всё, чтобы у нас не было детей-сирот. Чем больше мы будем уделять внимание женщине во время беременности, ее семье, тем лучше. Мы не должны допускать, чтобы новоиспеченные родители оставляли своих малышей. Необходимо заранее работать с такими семьями, оказывать им помощь и поддержку. Каждый ребенок должен расти в семье. Давайте эту работу возьмем на контроль», — резюмировал глава Нижнекамска.