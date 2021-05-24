В Нижнекамске этим летом в пяти детских лагерях отдохнут 5 тыс. детей

В Нижнекамске идет подготовка к летней оздоровительной кампании. 26 и 27 мая в муниципалитете пройдет приемка лагерей. Об этом сообщила замглавы города Марина Камелина.

В этом году при условии соблюдения вызванных пандемией коронавируса ограничительных мер свои двери для отдыхающих откроют пять стационарных лагерей. Наполняемость составит 75%.

«Лагеря начнут работать с 1 июня», — уточнила Камелина. Среди них — «Камский Артек», «Заря», «Юность», «Олимпиец» и «Чайка».

«Летним отдыхом в Нижнекамском районе будут охвачены 4 968 детей и подростков», — сказала заместитель мэра.

Кроме того, в Нижнекамске откроется 31 пришкольный лагерь, где за время каникул отдохнут 4 тыс. детей. Для учеников с 5-го по 10-й класс также будет организован лагерь труда и отдыха с общим охватом 700 детей.

Помимо этого, в текущем году у нижнекамских ребят появится возможность отдохнуть в палаточных лагерях — Центре технического творчества «Квантум Кемп», «Розе ветров», «Азимуте» и «Патриоте».