В Нижнекамском районе в переписи населения приняли участие более 75% жителей

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В Нижнекамском районе РТ во Всероссийской переписи населения приняли участие более 75% жителей. По словам представителей администрации Нижнекамска, это неплохие цифры, однако нижнекамцы стали беспокоиться о том, что делать, если переписчики не застали их дома. В пресс-службе пояснили, что по всем вопросам можно обратиться на специальную горячую линию.

«Поступают вопросы от жителей, что делать, если к ним не пришли переписчики или, возможно, не застали их дома, ведь перепись уже заканчивается, а кто-то так и не успел переписаться. Нужно звонить на нижнекамскую горячую линию по переписи — 89951331500», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Нижнекамского района.

В Нижнекамске работает 15 переписных участков. В городе можно переписаться по адресам: ул. Юности, №8, Общественный центр микрорайона; Школьный бульвар, №2А, МФЦ; проспект Химиков, №72Б, Общественный центр микрорайона; ул. Бызова, №9, Общественный центр микрорайона; пр. Шинников, №25А, Общественный центр микрорайона; ул. 30 лет Победы, №11, место в зале ожидания ГБУ МФЦ в Республике Татарстан филиал «Студенческий».

Жителям Камских Полян можно обратиться в переписные участки по адресам: микрорайон 1, №19 Г, Молодежный центр «Алан»; микрорайон 4, №1, Культурный центр «Чулман-СУ»; микрорайон 2, №2/01 филиал МФЦ.

В поселке Красный Ключ участок работает по ул. Садовой в здании исполнительного комитета Красноключинского сельского поселения, в селе Большое Афанасово — в здании исполкома Афанасовского сельского поселения. Жители сел Каенлы, Сухарево, Шереметьево, Старошешминск могут переписаться в местных сельских домах культуры.

Руководитель исполкома Рамиль Муллин также принял участие в переписи. «Прошел перепись на сайте госуслуг. Очень быстро и удобно! Призываю всех жителей облегчить работу переписчикам и последовать моему примеру», — обратился к жителям через свой Instagram Рамиль Муллин.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно. Пройти ее можно тремя способами: традиционным, когда переписчик приходит домой, самостоятельно на портале госуслуг или в переписном пункте. В переписной кампании уже приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин, Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.