В Нижнекамске в октябре откроются новые футбольные площадки

В Нижнекамске ведется строительство двух футбольных площадок возле «Чулман Арены». Уже в этом октябре юные футболисты смогут приступить к первым тренировкам. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Размер одного поля составляет 30 на 60 метров, другого — 20 на 40 метров. Глава Управления физической культуры и спорта Нижнекамского района Александр Клипачев отметил, что материалы для строительства двух тренировочных футбольных полей выделил Российский футбольный союз в связи с тем, что в Нижнекамске будет развиваться Центр подготовки юных футболистов.

На данный момент ведется подготовка основания под укладку искусственной травы футбольного поля. На площадке под второе поле только начались подготовительные работы.

По словам руководителя ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» Владислава Французова, данные объекты необходимы, чтобы у юных спортсменов была возможность участвовать в более крупных соревнованиях.

«Малое поле предназначено для ребят 2014 года рождения. Благодаря тренировкам на таком поле они смогут выступать на Кубке футбола РТ среди детских команд. Также плюс в том, что теперь не придется перетаскивать ворота на главном поле, чтобы подстроиться под их формат, они будут заниматься здесь, в первую очередь — это их безопасность», — отметил он.

На втором поле будут заниматься дети 2012-2013 годов рождения. Новые тренировочные площадки разгрузят большое поле и сам манеж. Также получится привлечь еще больше мальчиков к занятиям футболом. Сейчас в клубе тренируется 467 ребят.