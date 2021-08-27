В Нижнекамске в общежитии для иностранцев из-за беспорядков введен комендантский час

Из-за участившихся конфликтов и бытовых ссор в общежитии в Нижнекамске, в котором проживают трудовые мигранты, введен комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 6.00. Кроме того, введена балльная система штрафов за нарушение комендантского часа.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 25 августа полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии были доставлены 300 иностранцев, проживающих в общежитии. Выяснилось, что у некоторых из них нет разрешения на работу, либо их нахождение на территории РФ незаконно. Решается вопрос о выдворении данных нарушителей из страны.

