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Ру Тат
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27 августа 2021  14:39
Полина Шевчук

В Нижнекамске в общежитии для иностранцев из-за беспорядков введен комендантский час

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Из-за участившихся конфликтов и бытовых ссор в общежитии в Нижнекамске, в котором проживают трудовые мигранты, введен комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 6.00. Кроме того, введена балльная система штрафов за нарушение комендантского часа.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 25 августа полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии были доставлены 300 иностранцев, проживающих в общежитии. Выяснилось, что у некоторых из них нет разрешения на работу, либо их нахождение на территории РФ незаконно. Решается вопрос о выдворении данных нарушителей из страны.
 

#МВД по РТ #комендантский час
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