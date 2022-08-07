В Нижнекамске в нескольких домах на время отключат горячую воду

С 8 по 10 августа в Нижнекамске отключат горячую воду в некоторых жилых домах. Это связано с проведением текущего ремонта на участке теплосети, сообщает городскяа администрация.

Горячей воды в эти дни не будет по адресам: пр.Шинников, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а; пр.Мира, 23, 37, 43, 55/57, 44, 46, 40, 42, 48, 50, 30, 38, 32, 38а, 58, 52, 64, 62; ул.Сююмбике, 64, 68, 66, 50, 52, 56, 58, 62, 44, 60У, ул.Чулман, 1, 2, 4, 10, 8, 14, 6, 16, 12, 11, 3, 5, 7.

Также в это время воды не будет в детских садах № 71, 72, 73, 77, 84, 86, 87, 91,

С 10 по 12 августа подача горячей воды прекратится в дома, расположенные по адресам: пр.Шинников, 23, 25, 27, 31, 33а, 35, пр.Мира, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, ул.Сююмбике, 72; пр.Вахитова, 43, 45, 51. В эти же дни воды не будет в детских садах № 64, 75, 78, 88 и в школах № 26 и № 31.