В Нижнекамске в Год здоровья и ЗОЖ пройдет более 300 мероприятий

В Нижнекамске прошло открытие Года здоровья и здорового образа жизни, план которого насчитывает более 300 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности в предприятиях и учреждениях района. События анонсировал начальник Управления физической культуры и спорта Александр Клипачев.

«2023 год в спортивном сообществе нашей страны ознаменован 100-летием Министерства спорта РФ, в республике Татарстан отмечается 10-летие проведения масштабной, самой лучшей всемирной Универсиады в Казани, и символично, что для всех нижнекамцев он станет еще и годом здоровья и здорового образа жизни», — отметил докладчик.

31 января состоится лыжная гонка на базе учебно-тренировочной базы «Алмаш» в честь подвига 80-го отдельного лыжного батальона. Соревнования включат в себя как и вечернюю, так и утреннюю программу.

5 февраля в спортивном комплексе «Дружба» пройдет традиционный фестиваль единоборств с участием бойцов со всей страны, за которым можно будет наблюдать онлайн. 11 февраля — традиционная акция «Лыжня России», которая по всему району ежегодно собирает более 5 тыс. любителей зимних прогулок. А для матерых спортсменов подготовлен Нижнекамский лыжный марафон, который состоится 26 февраля в лесном массиве возле спортшколы «Батыр».

18 июня для всех любителей бега снова будет проведен «Тимерман — Нижнекамский полумарафон». А осенью проверить свою подготовку по лёгкой атлетике можно будет на всероссийской акции «Кросс Нации», который пройдет 16 сентября.

Продолжат свою работу, но еще в более масштабном формате Спартакиады среди коллективов предприятий учреждений, в ней сформирована лига для коллективов среднего и малого бизнеса. Также на ряду с предприятиями спартакиады проводятся и среди команд сельских поселений «Саламетлек» и студенческого сообщества. Победители всех видов Спартакиады в своих группах сойдутся на супер финале, который запланирован на 22 сентября.

В обязательной программе ВФСК ГТО будут проводиться фестивали по приему нормативов среди всех слоев населения. Будут осуществляться выезды в детские оздоровительные лагеря и детские сады, также начнется реализация проекта «ГТО — Каждому», в котором специалисты центров тестирования будут взаимодействовать с работниками на местах для их регистрации в системе учета и возможности подготовки к сдаче норм.

«Говоря о школьниках и подрастающем поколении, конечно, нужно сказать и о людях серебряного возраста, которые являются примером для всех нас. Так, университет третьего возраста, а именно факультет ЗОЖ продолжает свою работу по направлениям гимнастика — цигун, волейбол, плавание и самое популярное направление — скандинавская ходьба, которое мы усилим проведением ежемесячной акции „К здоровью лёгким шагом“ в последний четверг месяца в парке „Семья“», — сообщил Клипачев.

«Хочется отметить и грантовые инициативы в нашем районе, такие как „Зелёный фитнес“ и в особенности проект „5 верст“, который проводится в парке семья каждую субботу в 9.00, где любой желающий сможет пробежать 5 км в своём темпе с классной компанией», — доложил спикер.

Помимо этого, в 2022 году начала свою работу команда по следж-хоккею для детей с ПОДА, а уже весной запланирована первая товарищеская игра с командой Казани. Также благодаря руководителям Нижнекамского общества инвалидов, Общества слепых и центра «Рубаха» продолжатся выезды на официальные республиканские соревнования.

Заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников добавил, что сегодня в городе и районе число людей занимающихся физической культурой и спортом составляет более 150 тыс. человек, а это практически каждый второй нижнекамец (5 лет назад было 90 тысяч человек), развивается более 50 видов спорта, работают профессиональные спортивные клубы — хоккейная дружина «Нефтехимик» и одноименный футбольный клуб.

«Нижнекамские спортсмены ежегодно представляют Татарстан и Россию на самых престижных турнирах и состязаниях. А спорт — главный фактор укрепления нормального социального самочувствия людей, улучшения их работоспособности», — отметил он.