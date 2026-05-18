В Нижнекамске в этом году заменят 50 км инженерных сетей за 2,6 млрд рублей

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава района Радмир Беляев сообщил о масштабной программе обновления инженерных сетей города. По его словам, тема модернизации коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых для муниципалитетов и напрямую связана с качеством жизни жителей.

Беляев напомнил, что заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин ранее обозначил планы по направлению 4,5 трлн рублей до 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры в стране.

Для Нижнекамска это направление является приоритетным. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в районе уже ведется активное обновление инженерных коммуникаций. За последние два года в Нижнекамске заменили 65 км сетей и полностью модернизировали 36 центральных тепловых пунктов.

Совместно с АО «Татэнерго» работы продолжаются и в этом году. В планах – замена порядка 50 км трубопроводов на сумму около 2,6 млрд рублей.

По словам главы района, сейчас работы ведутся на улицах Сююмбике, Южной, Вокзальной, Корабельной, а также на проспектах Строителей и Мира. Часть объектов расположена в зонах программы «Наш двор», где благоустройство будет завершено только после полной замены коммуникаций и последующего восстановления дорожного покрытия.

Беляев подчеркнул, что программа рассчитана на несколько лет и охватит десятки километров сетей в разных микрорайонах города. Он отметил, что это крупнейшее вложение в теплоснабжающую инфраструктуру за последние годы, которое позволит снять инфраструктурные ограничения для развития города и строительства новых объектов.

Глава района также отметил, что на период работ возможны временные неудобства – ограничения движения и отключения воды, и призвал жителей отнестись к этому с пониманием.

Отдельно он поручил исполнительному комитету усилить контроль за ходом работ и обеспечить безопасность на участках разрытий, а также поблагодарил руководство республики и АО «Татэнерго» за поддержку и участие в реализации программы.