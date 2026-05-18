news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 мая 2026 12:09

В Нижнекамске в этом году заменят 50 км инженерных сетей за 2,6 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава района Радмир Беляев сообщил о масштабной программе обновления инженерных сетей города. По его словам, тема модернизации коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых для муниципалитетов и напрямую связана с качеством жизни жителей.

Беляев напомнил, что заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин ранее обозначил планы по направлению 4,5 трлн рублей до 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры в стране.

Для Нижнекамска это направление является приоритетным. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в районе уже ведется активное обновление инженерных коммуникаций. За последние два года в Нижнекамске заменили 65 км сетей и полностью модернизировали 36 центральных тепловых пунктов.

Совместно с АО «Татэнерго» работы продолжаются и в этом году. В планах – замена порядка 50 км трубопроводов на сумму около 2,6 млрд рублей.

По словам главы района, сейчас работы ведутся на улицах Сююмбике, Южной, Вокзальной, Корабельной, а также на проспектах Строителей и Мира. Часть объектов расположена в зонах программы «Наш двор», где благоустройство будет завершено только после полной замены коммуникаций и последующего восстановления дорожного покрытия.

Беляев подчеркнул, что программа рассчитана на несколько лет и охватит десятки километров сетей в разных микрорайонах города. Он отметил, что это крупнейшее вложение в теплоснабжающую инфраструктуру за последние годы, которое позволит снять инфраструктурные ограничения для развития города и строительства новых объектов.

Глава района также отметил, что на период работ возможны временные неудобства – ограничения движения и отключения воды, и призвал жителей отнестись к этому с пониманием.

Отдельно он поручил исполнительному комитету усилить контроль за ходом работ и обеспечить безопасность на участках разрытий, а также поблагодарил руководство республики и АО «Татэнерго» за поддержку и участие в реализации программы.

#теплосети
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

18 мая 2026
Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

17 мая 2026
Новости партнеров