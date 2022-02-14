В Нижнекамске в 2022 году откроют две школы и отремонтируют еще шесть

В Нижнекамске в этом году откроют две школы и отремонтируют еще шесть образовательных организаций. Сегодня в 31-м микрорайоне строится полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар». В 34-м микрорайоне ведется строительство инженерного лицея и центра развития ребенка, сообщил на итоговой сессии руководитель нижнекамского исполкома Рамиль Муллин.

«Оба образовательных комплекса будут сданы к новому учебному году. Также планируем в этом году отремонтировать шесть школ», — сообщил спикер, отметив, что вместе с тем, в городе и районе еще остаются объекты, которые за прошедшие десятилетия не видели капитального ремонта.

По словам Муллина, очень важно, чтобы дети росли в красивых и комфортных условиях, а это, в свою очередь, при правильной организации учебного и воспитательного процесса, даст возможность вырастить ребят, которые захотят сделать свой город лучше.

«Мы должны знакомить наших детей с тем хорошим, что есть на нашей территории. Чтобы они с детского сада любили свой город, мечтали работать на своих предприятиях. Чтобы хотели развивать культуру семейных династий, жить и творить в Нижнекамске», — отметил он.

Масштабная перезагрузка требуется и высшей школе, обозначил руководитель исполкома.

«Нижнекамску нужен свой современный научно-инновационный центр. На базе „Нижнекамского химико-технологического института“, давшего путевку в жизнь многим известным землякам. Наша высшая школа должна быть привлекательной как для Нижнекамской молодежи, так и для иногородних студентов, которые смогут получать хорошее образование, специальность, работу на предприятиях. А также открыть для себя перспективы научной деятельности для дальнейшего развития нефтехимической отрасли», — отметил Рамиль Муллин.