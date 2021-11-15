В 2021 году пять детей-отказников из Нижнекамска обрели новые семьи

В Нижнекамске за десять месяцев 2021 года 45 родителей были лишены прав в отношении 73 детей. Фактов восстановления родительских прав в текущем году нет. В то же время за истекший период новые семьи обрели пять детей-отказников. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила руководитель отдела опеки исполкома Нижнекамского района Наталья Шибаева.

«Основными причинами отказа от детей в этом году является рождение ребенка в результате супружеской измены, социальное неблагополучие женщины, алкогольная и наркотическая зависимость, ведение аморального образа жизни, психические отклонения», — отметила она.

В сравнении с предыдущими годами статистика выглядит следующим образом: в 2019-м среди отказников было 14 малышей, а за весь 2020-й столько же, сколько за 10 месяцев текущего года, – пять. Причем все отказники этого года на данный момент помещены в семьи, где их любят и заботятся о них, рассказала спикер о дальнейшей судьбе детей.

На 1 ноября 22 семьи (15 пар и семь одиноких граждан) состоят на учете в качестве кандидатов в усыновители в отделе опеки и попечительства; в приемные родители — семь семей (три пары и два одиноких гражданина).