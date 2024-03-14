В Нижнекамске в дни выборов состоится семейный фестиваль «Пазломания»

В дни президентских выборов в Нижнекамске организована насыщенная программа, которую подготовило Управление культуры района.

На трех крупных площадках города — Дом народного творчества, Музыкальный колледж им.С.Сайдашева и культурный центр «Нардуган» — пройдут концерты творческих коллективов и солистов города, а также соревнования по «пазломании». На семейном фестивале 16 и 17 марта семьи соберут пазлы с интересным рисунком, у некоторых будет и группа поддержки. Время проведения — с 11 до 12 часов.

15 марта нижнекамцев приглашают в ДНТ на концерт «Три цвета моей Родины», начало — в 14 часов. В этот же день в 11 и 13 часов в Нижнекамском колледже имени С. Сайдашева можно будет послушать творческие номера музыкальных коллективов.

16 и 17 марта праздник продолжится в «Центре Нардуган», где выступят артисты и вокалисты одноименного ансамбля. Выход коллектива запланирован с 11 до 12 часов и с 14 до 15 часов.

На других избирательных участках нижнекамцев ждут книжные выставки, викторины и мастер-классы от библиотек. Так, сотрудники Централизованной библиотечной системы подготовили книжную VR-выставку «Достопримечательности Крыма» к 10-летию со дня воссоединения Крыма с Россией. Она будет проходить на избирательном участке школы №15.

В сельских поселениях Нижнекамского района также будут организованы выставки, празднование Масленицы и многое другое. Так, в селе Большое Афанасово 15 и 16 марта состоится экскурсия в музей Дома культуры, также откроется выставка «Бабушкин сундучок». А в течение этих дней будут проходить мастер-классы «Семья — 7 Я».

«Выборы — это не просто возможность прийти и проголосовать, это важная миссия каждого гражданина нашей великой страны. Это возможность повлиять на будущее развитие страны, возможность выразить свое мнение и выбрать лидера, который сможет продвигать наиболее важные ценности и идеи. Выборы — это еще и возможность защитить свои права и интересы», — рассказала «Татар-информу» начальник Управления культуры исполкома НМР Гульназ Арсланова.

«С детства так заложилось, что день выборов словно праздник. Родители всегда брали с собой на выборы, и помимо самого процесса это еще и концертные номера, вкусные сладости и торговля. Приглашаем на выборы всей семьей!» — добавила собеседница агентства.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).