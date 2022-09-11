В Нижнекамске в день выборов развернулись ярмарки и спортивные состязания

В Нижнекамске сегодня проходят дополнительные выборы депутата городского Совета четвертого созыва по Шинниковскому одномандатному избирательному округу №9. В единый день голосования на участках предусмотрена обширная программа для избирателей.

Шесть избирательных участков, которые располагаются в школе №7, гимназии №25 и лицее №35, открылись в 7.00. На входе проводится бесконтактная термометрия, также каждый избиратель может взять маску и обработать руки антисептиком.

В седьмой школе для детей и местных жителей прошли катания на лошадях, в гимназии №25 — веселые старты и футбол, лицее №35 дети состязались в веселых стартах, футболе и перетягивании каната.

Также для жителей на всех пунктах голосования проходит ярмарка от местных производителей. Так, Нижнекамский молочный комбинат предлагает молоко от 36 рублей, кефир по 29 рублей, йогурт с сахаром без наполнителя по 18 рублей и другие продукты.

Нижнекамский хлебокомбинат выставил свою продукцию: разные виды хлеба, рулеты, кексы, лапшу. Цены стартуют от 29 рублей. КХ «Земляки» продает на точках картофель, морковь и лук по 15 рублей за 1 кг.

В школе №7, гимназии №25 и лицее №35 во время выборов работают выездные прививочные бригады. Прививаться от гриппа можно вакциной «Совигрипп», от коронавируса — «Спутником V». Эту вакцину будут делать и внутримышечно, и новым способом — интраназально. Метод введения вакцины пациент выберет самостоятельно.

Выездные прививочные бригады будут работать с 7.00 до 20.00. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Проголосовать нижнекамцы могут до 20 часов, для этого им потребуется паспорт. Также напоминаем, что выборы являются дополнительными, поэтому голосование проходит только на территории Шинниковского одномандатного округа. Всего здесь проживает около 11,7 тысячи нижнекамцев.