В Нижнекамске в День России состоится показ фильма под открытым небом

Сегодня, 12 июня, в Нижнекамске в парке «Семья» под открытым небом покажут российский фильм 2019 года «Счастье в конверте». Киносеанс приурочен к празднованию Дня России, сообщается в Telegram-канале администрации Нижнекамского района.

Картина рассказывает три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Начало — в 19.00. Длительность фильма — 103 минуты. Организаторы просят захватить с собой пледы и хорошее настроение.

День России в Нижнекамске начнется в 14.00 в парке «Семья». Жителей и гостей города будут ждать мастер-классы, фотозоны, караоке, конкурсно-игровые программы. Кроме того, мастера представят свои работы на ярмарке.

В 17.00 стартует концертная программа с участие местных творческих коллективов.

Также горожан приглашают поучаствовать в квест-игре и отправиться в путешествие по Нижнекамску. Принять участие можно на велосипеде, роликах или самокате. Место сбора — городской парк «Семья» (рядом с антикафе «Тыква»). Начало в 18.00.