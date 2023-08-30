В Нижнекамске в День города открыли мурал «Корабельная роща. Рассвет»

Мурал известного нижнекамского художника Ильдуса Муртазина «Корабельная роща. Рассвет» открыли сегодня в Нижнекамске на праздновании Дня города и Дня Республики Татарстан.

«Сюжет о любимом месте горожан. Одно из самых красивейших мест Республики Татарстан сейчас будет встречать гостей города. Ведь недаром сосна, Кама и солнце изображены на гербе Нижнекамска. На фасаде дома Вокзальная, 34, при въезде в город, появляется такая настенная роспись, стрит-арт или мурал по-другому! Спасибо большое жителям Нижнекамска, что выбрали мой эскиз», – написал на днях Ильдус Муртазин в социальных сетях.

Мурал «Корабельная роща. Рассвет» открыли сегодня в Нижнекамске на праздновании Дня города и республики

Мурал появился в рамках проекта СИБУРа «Формула искусства». В работе также участвовали художники команды RASKRASIMVSЁ.

В торжественном мероприятии по случаю презентации настенной росписи приняли участие глава Нижнекамского района Рамиль Муллин и генеральный директор нижнекамского предприятия СИБУРа Марат Фаляхов.

На церемонии было отмечено, что Нижнекамск, благодаря совместным инициативам администрации города и СИБУРа в сфере современного искусства и стрит-арта, заметно преобразился.

«Я хотел бы сказать слова благодарности всем нам, уважаемые нижнекамцы, за то, что мы все вместе делаем. Я благодарю компанию СИБУР в лице “Нижнекамскнефтехима” за ту социальную политику, что вы реализуете, за программу “Формула хороших дел”, за реализацию множества проектов», – сказал Рамиль Муллин.

Глава «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, художник Ильдус Муртазин и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на презентации мурала

Он напомнил, что проведена полная реконструкция учебно-тренировочной базы «Алмаш», спорткомплексов «Факел» и «Дружба», было создано молодежное креативное пространство «База», реализован проект «Адымнар».

«Мы стараемся активно участвовать в социальной жизни Нижнекамска: это и приведение в порядок дворов, и обустройство детских и спортивных сооружений, и создание привлекательного внешнего облика. Сейчас мы открываем новый объект в рамках “Формулы хороших дел”. За моей спиной мурал, в который было вложено много сил и умения. Рисунок Корабельной рощи получился очень добрым, теплым», – отметил Марат Фаляхов.

По его словам, предприятие продолжит вместе с жителями города: взрослыми, детьми, профессиональными художниками и любителями – создавать новые интересные пространства.

«Формула искусства» – это стрит-арт проект, запущенный 6 лет назад, командой профессиональных художников RASKRASIMVSЁ в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа. Цель проекта – создание культурных традиций и привлечение горожан к формированию благоприятной для жизни и работы городской среды. Победители конкурса выбираются народным голосованием и получают возможность вместе с профессиональными художниками перенести свои рисунки на городские объекты.

В Нижнекамск проект «Формула искусства» пришел всего год назад, но уже нашел отклик в сердцах жителей города. На конкурс эскизов проекта было прислано свыше 50 работ. В итоге, народным голосованием были выбраны 3 победителя во взрослой категории и 2 – в детской. Награды им будут вручены в рамках летнего книжного фестиваля «Смены», стартовавшего сегодня в Нижнекамске.

В Нижнекамске стартовал летний книжный фестиваль «Смены»

Сегодня же в социальных сетях завершилось голосование за лучшие эскизы мурала, который появится на фасаде дома №82А по проспекту Химиков. На творческий конкурс «Нижнекамскнефтехима» горожане прислали десятки работ. Топ-3 лучших рисунков выбрали сами нижнекамцы в открытом голосовании в официальном сообществе исполнительного комитета Нижнекамска во «ВКонтакте». В ближайшее время будет объявлен победитель.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима».