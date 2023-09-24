В Нижнекамске в честь Дня города торжественно открыли «Наш сиреневый сад»

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Новый променад им. Баки Урманче официально открыли 23 сентября — в этот день прошло празднование Дня рождения Нижнекамска. Главной особенностью бульвара стал огромный сиреневый сад, который высадили здесь благодаря лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула».

К открытию в обновленном пространстве установили информационные стенды, с помощью которых компания СИБУР знакомит горожан с особенностями «сирингариума»: здесь можно прочитать историю его создания и узнать, какие сорта сирени высажены в «Нашем сиреневом саду».

Последние 30 саженцев сирени на бульваре высадили первый заместитель генерального директора Нижнекамскнефтехима Артур Гиззатуллин, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и ученики СИБУР-класса из гимназии №2.

Артур Гиззатуллин, первый заместитель генерального директора, Нижнекамскнефтехим: «СИБУР считает своей миссией создавать будущее для людей со всей планеты, и этот новый замечательный „сирингарий“ как раз в духе компании — 36 видов, 1 000 саженцев, командная работа, дружно высадили, дружно будем растить и надеемся в следующем году все вместе наслаждаться цветением этой замечательной сирени».

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Рамиль Муллин, мэр Нижнекамска: «Сегодня большой праздник для города, большое спасибо федеральной власти, республиканской власти и всем тем, кто участвовал в частности компании СИБУР, которая сделала подарок в виде этого сирингариума. Он станет украшением, визитной карточкой города, думаю, все молодожены будут приезжать сюда. Сиреневый сад был мечтой первостроителей, которую подхватили наследники и реализовали в виде этого прекрасного парка».

Радовать горожан 36 сортов ароматных кустарников будут уже через год. Соцветия в «Нашем сиреневом саду» будут всех существующих оттенков: белые, голубые, лиловые, фиолетовые, розовые, пурпурные и мажентовые. Цветовую гамму растений подбирали по мотивам картин известного татарского художника Баки Урманче.

На территории бульвара в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» были проведены работы по реконструкции, разбиты пешеходные и велосипедные дорожки, уложена плитка, установлено освещение. Здесь же оборудовали сенсорный сад.

Всего за два года реализации программы «Зеленая формула» в Нижнекамске компания СИБУР высадила 583 тысячи деревьев, это практический целый лес.