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В Нижнекамске в 2024 году проведут капремонт на улицах Корабельная и Студенческая
В Нижнекамске в этом году планируется провести капремонт дороги на улицах Корабельная и Студенческая. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», говорится в телеграм-канале пресс-службы Нижнекамского района.
На Корабельной будет обновлено дорожное полотно на участке от кольца улиц Студенческая – Корабельная до кольца улиц Вокзальная – Корабельная, на Студенческой – от проспекта Строителей до Корабельной.
По республиканской программе отремонтируют дороги на улицах Менделеева (от улицы Сююмбике до улицы Гагарина) и Гагарина (от Спортивной до Лесной).
Кроме того, в этом году завершат ремонт тротуаров и уложат третий слой асфальта на проспекте Мира, восстановят асфальтное покрытие на улице Сююмбике.
«Ремонтные работы будут выполнены с заменой борткамня, асфальтового покрытия, с обустройством тротуаров и велодорожек, а также с установкой уличного и тротуарного освещения», – рассказал руководитель районного исполкома Роман Булатов.
Он отметил, что в городе продолжаются работы по ямочному ремонту дорог – сейчас специалисты работают на улице Тукая.
«Также в некоторых дворах запланирован ремонт картами. Постараемся максимально все работы завершить до Сабантуя», – добавил Булатов.
Фото: телеграм-канал пресс-службы Нижнекамского района
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