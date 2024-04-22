В Нижнекамске в 2024 году проведут капремонт на улицах Корабельная и Студенческая

В Нижнекамске в этом году планируется провести капремонт дороги на улицах Корабельная и Студенческая. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», говорится в телеграм-канале пресс-службы Нижнекамского района.

На Корабельной будет обновлено дорожное полотно на участке от кольца улиц Студенческая – Корабельная до кольца улиц Вокзальная – Корабельная, на Студенческой – от проспекта Строителей до Корабельной.

По республиканской программе отремонтируют дороги на улицах Менделеева (от улицы Сююмбике до улицы Гагарина) и Гагарина (от Спортивной до Лесной).

Кроме того, в этом году завершат ремонт тротуаров и уложат третий слой асфальта на проспекте Мира, восстановят асфальтное покрытие на улице Сююмбике.

«Ремонтные работы будут выполнены с заменой борткамня, асфальтового покрытия, с обустройством тротуаров и велодорожек, а также с установкой уличного и тротуарного освещения», – рассказал руководитель районного исполкома Роман Булатов.

Он отметил, что в городе продолжаются работы по ямочному ремонту дорог – сейчас специалисты работают на улице Тукая.

«Также в некоторых дворах запланирован ремонт картами. Постараемся максимально все работы завершить до Сабантуя», – добавил Булатов.

Фото: телеграм-канал пресс-службы Нижнекамского района