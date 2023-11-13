В Нижнекамске в 2023 году установили почти 600 камер видеонаблюдения

В Нижнекамске в 2023 году установлено 599 камер видеонаблюдения. Всего на улицах, во дворах и общественных местах города действуют 4 436 камер. Такие данные сегодня на аппаратном совещании привел директор нижнекамского «Информационного центра» Максим Шаронов.

Он доложил, что 189 камер установлены по программе «Безопасный город». Большая часть их них – 129 – в текущем году. Во дворах функционируют 3 760 камер, 414 из которых установлены за 10 месяцев 2023 года. В парках, скверах и других общественных пространствах города работают 487 камер, 56 из которых установлены в текущем году. Кроме того, 226 социальных учреждений Нижнекамского района оснащены 3439 камерами.

Благодаря использованию камер видеонаблюдения за девять месяцев текущего года было раскрыто 162 преступления, составлено 570 протоколов об административных правонарушениях.