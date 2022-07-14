В Нижнекамске установят мемориальные доски в память о погибших на Украине солдатах

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске обсудили, как увековечить память военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. На сегодняшний день в этом списке находятся четверо нижнекамцев: Ильнур Сибгатуллин, Александр Осипов, Равиль Рамазанов и Антон Тедиков.

На координационном Совете по нравственному, военно-патриотическому воспитанию молодых граждан были предложены варианты с установкой мемориальных досок, организацией спортивных состязаний, экспозиций и уроков мужества и памяти для школьников.

В первую очередь выступили руководители школ, учебных заведений и сельских поселений, где эти ребята учились и жили. Так, в гимназии №2 организован тематический уголок, посвященный Ильнуру Сибгатуллину. Также здесь планируется установить ему мемориальную доску. В селе Елантово, на родине Александра Осипова, также создан тематический уголок и планируется организация теннисного турнира. В Кармалах сейчас собирают информацию об Антоне Тедикове и рассматривают вопрос об установке мемориальной доски. Представители «Боевого братства» предложили высечь имена ребят на памятнике, посвященном воинам-интернационалистам, который расположен в городе.

Участники встречи также высказали идеи о создании экспозиции в городском музее, где будет прослеживаться линия героев всех времен: Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, чеченских кампаний, спецоперации на Украине. Марина Камелина отметила необходимость проведения уроков мужества в школах, на День Победы рассмотреть возможность посещения мемориала молодоженами.

«Уроки мужества будут проводиться в образовательных учреждениях во время месячника патриотической работы. Традиционно он проходит с января по февраль и в преддверии 9 Мая. Также будут разработаны дополнительные форматы проведения мероприятий», — уточнила в беседе с «Татар-информом» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

По ее словам, в районе состоится ряд спортивных мероприятий, посвященных героям. «Многие погибшие ребята были спортсменами, увлекались разными видами спорта. Сейчас мы будем продумывать организацию соревнований по настольному теннису, волейбольному турниру. В Кадетском корпусе есть предложение устроить турнир по рукопашному бою», — отметила вице-мэр.

Большая надежда в этой патриотической работе возлагается и на школьников, которых можно привлечь для так называемой «тимуровской» работы в отношении родителей погибших солдат.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, совещание состоялось при участии вице-мэра Нижнекамска Марины Камелиной, замруководителя исполкома по социальным вопросам Айзата Махмутова, советника главы Нижнекамского района РТ по патриотическому воспитанию Григория Китанова, руководителей подразделений исполкома, учебных заведений, глав сельских поселений, представителей и различных образовательных и воспитательных структур.

Создание мемориальных досок, памятников, проведение различных спортивных мероприятий, уроков мужества и памяти — все эти предложения будут внесены в общий свод, которые после рассмотрения будут приняты в работу.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.