В Нижнекамске установят еще два поста наблюдения за состоянием воздуха

В Нижнекамске прорабатывается вопрос установки двух дополнительных постов наблюдения за состоянием воздуха, сообщил сегодня на деловом понедельнике замруководителя исполкома района Рафаэль Игтисамов.

На сегодняшний день мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на границе Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла и в зоне влияния предприятий. В системе промышленного мониторинга находится восемь стационарных автоматических постов: пять – у «Нижнекамскнефтехима», по одному – у «ТАНЕКО», Нижнекамской ТЭЦ и у филиала АО «ТГК-16» – Нижнекамская ТЭЦ. Также предприятиями «Нижнекамскнефтехим» и «ТАНЕКО» задействованы собственные передвижные лабораторные комплексы.

На территории Нижнекамска и села Большое Афанасово также работает автоматическая система контроля за состоянием атмосферного воздуха. Пять стационарных автоматических постов функционируют в круглосуточном режиме.

По словам докладчика, за прошлый год зафиксировано более 600 случаев превышения ПДК, это 0,5% от общего числа отобранных проб. Наибольшее количество превышений, порядка 60%, зафиксировано в период неблагоприятных метеорологических условий с июля по сентябрь на двух постах: в 36-м микрорайоне и селе Большое Афанасово (превышение по сероводороду).

В целом же с 2019 года количество жалоб от нижнекамцев на качество воздуха сократилось в шесть раз – с 834 обращений до 135.

Также Рафаэль Игтисамов сообщил, что к решению вопросов экологической безопасности привлекаются и научные организации. «Научные разработки касаются таких направлений, как утилизация отходов, декарбонизация, модернизация производств, очистка выбросов и сбросов», – отметил он.