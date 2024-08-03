В Нижнекамске установлен рекорд по посещаемости музеев

В музее Асхана Фатхутдинова в Нижнекамском районе был установлен рекорд посещаемости. За один день в культурном учрежденим побывали сразу 420 туристов, сообщил «НТР-24».

В музее отметили, что наплыв посетителей произошел после прибытия в город двух теплоходов, а также группы, приехавшей из Альметьевска. Также, уверены они, сработало «сарафанное радио». Туристы, которые уже побывали здесь, привлекли в музей новых туристов.

«Те, кто посетил музей, в полном восторге пришли и рассказали друзьям. И вот мы уже встречаем у себя новых гостей», — поделились сотрудники учреждения.

Музей расположен в поселке Красный Ключ, на берегу Камы. Асхан Фатхутдинов – народный художник Татарстана, скульптор, живописец и мастер резьбы по дереву. Принимал участие в художественном оформлении многих объектов и зданий Нижнекамска: музыкального училища, энергостроительного техникума, аэропорта «Бегишево», гостиницы «Кама», парка атракционов и многих других. Работы Ахсана Фатхутдинова представлены в музеях и выставочных залах городов Татарстана, России и за рубежом.

Художника не стало в 2012 году.