В Нижнекамске установили телевизионный мемориал памяти в честь бойцов СВО

Фото: © Надежда Багаутдинова

В школе №12 Нижнекамска почтили память выпускников, погибших в ходе спецоперации: Игоря Куска и Руслана Шагаева. В честь военнослужащих прошел мемориальный митинг, на котором открыли телевизионный мемориал памяти. В школе установили экран, на котором будет показываться фильм — биография погибших солдат. На мероприятие пригласили родственников и друзей Игоря и Руслана. Также в школе в память о героях прошел смотр строя и песни.

Асия Шагаева едва сдерживала слезы. По ее словам, сын Руслан с детства отличался сильным характером, никогда не прятался за спины других и одним из первых отправился в Вооруженные силы по мобилизации.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Когда принесли ему повестку, он стоял в подъезде, но до этого мне сказал: „Мама, идет мобилизация. Если будет мне повестка, ты меня прости, но я пойду. Я воин, я отслужил. Я обязан“», — рассказала мама бойца.

Еще один погибший выпускник 12-й школы — Игорь Куск. По словам знавших его, он всю свою жизнь был настоящим патриотом. Так совпало, что сегодня Игорю исполнилось бы 57 лет. Всю жизнь он посвятил патриотическому воспитанию, был председателем Союза воинов-интернационалистов. «Для него интересы общественные были превыше личных», — рассказали о нем его близкие.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Формат телевизионного мемориала памяти будет использоваться и в других учебных заведениях. «На линейках и при подъемах флага будут просматривать, потому что ученики должны знать, кто здесь учился, кто нам подарил эту жизнь, кто нас защищал», — сказал председатель Совета ветеранов Нижнекамского района Григорий Китанов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.