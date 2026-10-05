В Нижнекамске установили два первых в Татарстане железобетонных укрытия в парках

Два первых в Татарстане железобетонных укрытия в общественных пространствах установили в Нижнекамске – в парке «Семья» и на территории промышленного парка «Нижнекамск». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

По его словам, вопросы безопасности остаются одним из приоритетов в работе города. В Нижнекамске оборудованы заглубленные помещения в многоквартирных домах и подготовлены укрытия в социальных объектах.

«Мы специально изучили этот опыт в Белгороде, посмотрели, как такие конструкции работают, какие требования предъявляются и где их лучше размещать. Теперь сделали первые объекты у нас в городе. Посмотрим, как они будут работать, и дальше будем устанавливать такие укрытия в других парках и общественных пространствах», – сказал Беляев.

Он отметил, что необходимость размещения укрытий в общественных местах связана с тем, что во время тревоги человек может находиться в любой точке города. Если ближайшее заглубленное помещение находится далеко, рядом должно быть другое безопасное место.

Отдельно мэр остановился на вопросе обеспечения укрытиями работников предприятий. По его словам, руководителям промышленных площадок необходимо оценить возможность создания дополнительных мест укрытия для сотрудников. В качестве примера он привел промышленный парк «Нижнекамск», где такое решение уже реализовано.

В городе также продолжается установка систем автоматического открытия дверей в заглубленных укрытиях. На сегодняшний день ими оборудованы 46 объектов. Такие системы позволяют открыть дверь автоматически и исключают необходимость использования ключей или кодов в чрезвычайной ситуации.

Кроме того, 7 октября в Татарстане пройдет плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. В ходе проверки оценят исправность оборудования и действия должностных лиц, ответственных за оповещение.

«Нам надо быть всегда бдительными, заниматься вопросами совершенствования системы оповещения. Мы продолжаем работу по установке IP-домофонов, готовим заглубленные помещения в социальных объектах и работаем с малым и средним бизнесом», – отметил Беляев.