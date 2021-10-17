В Нижнекамске ушла из жизни Герой Социалистического труда Ганзя Ахмадиева

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

В Нижнекамске на 85-м году жизни скончалась Герой Социалистического труда, почетный гражданин города Ганзя Ахмадиева. О печальной новости сообщила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Соболезнования выразили и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Айдар Метшин.

«Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Ахмадиевой Ганзи Галимовны в связи с ее уходом из жизни. Для всех нас, нижнекамцев, это большая утрата. Герой Социалистического труда, Почетный гражданин города Нижнекамска, Ганзя Галимовна внесла личный значительный вклад в строительство и развитие нашего города. Её жизненный путь — это пример добросовестного труда на благо родной земли», — говорится в сообщении Метшина.

Рамиль Муллин отметил, что Ганзя Ахмадиева многое сделала для Нижнекамска. Она начала работать на стройке города химиков маляром, затем была назначена бригадиром. «Из множества объектов Ганзя Галимовна работала на строительстве Дома народного творчества, кинотеатра им. Мусы Джалиля, гостиницы „Кама“, эстакад „Нефтехима“, аэропорта „Бегишево“», — напомнил Муллин.

До 1992 года Ганзя Галимовна работала бригадиром маляров управления строительства «Татэнергострой». Многие годы занималась общественной деятельностью — была членом обкома профсоюза Министерства энергетики и электрификации СССР и делегатом одного из съездов профсоюзов Советского Союза. По итогам семилетнего плана (1959 – 1965 гг.) была награждена медалью «За трудовую доблесть», по итогам VIII пятилетки — орденом Трудового Красного Знамени, за выполнение планов IX пятилетки Ахмадеевой вручили орден Октябрьской Революции.

А за работу в X пятилетке (1975 – 1980 гг.) ей было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Татарской АССР», а в 1980 году Ганзе Ахмадеевой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. Имя Ахмадиевой внесено в Книгу Героев Татарстана.

1 сентября текущего года она удостоилась медали, посвященной «100-летию ТАССР», а также получила звание Почетный гражданин Нижнекамска.

«Светлая память о ней навсегда сохранится в благодарных сердцах всех нижнекамцев. Разделяем боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении Муллина.

Прощание с Ганзей Ахмадиевой состоится 18 октября в 9.30 на Аллее почетных граждан городского кладбища.