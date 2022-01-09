В Нижнекамске ушел из жизни известный педагог Заки Нуртдинов

Фото: мэрия Нижнекамска

В Нижнекамске ушел из жизни известный педагог, отличник народного просвещения СССР, заслуженный учитель Республики Татарстан Заки Нуртдинов. Он умер в возрасте 88 лет после долгой и тяжелой болезни. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в мэрии Нижнекамска.

«Заки Галеевич Нуртдинов останется в нашей памяти наставником и мудрым советчиком. Приносим глубокие соболезнования родственникам и близким», — говорится в телеграмме мэрии.

Всю свою жизнь он посвятил педагогике. С 1974 по 1986 годы Заки Нуртдинов работал директором школы № 11, которую возглавлял на протяжении 12 лет. Также Нуртдинов преподавал в филиале Московского гуманитарно-экономического института и филиале Института экономики, управления и права, возглавлял городской Музей народного образования. Занимался и профсоюзной работой — был председателем Нижнекамской городской профсоюзной организации.

За время своей образовательной деятельности Заки Нуртдинов воспитал много учеников, которые стали учеными, музыкантами, учителями, военными героями.

«Прощание состоится 10 января около центральной мечети в 10.00», — уточнила вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.