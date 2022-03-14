В Нижнекамске удалось добиться 100% плана по охвату вакцинацией от Covid-19

В Нижнекамске удалось добиться 100% плана по охвату вакцинацией первой дозой препарата против новой коронавирусной инфекции. Для формирования устойчивого коллективного иммунитета сейчас важно завершить прививаться вторым компонентом и продолжить ревакцинацию. Об этом на деловом понедельнике сообщила вице-мэр Марина Камелина.

На территории Нижнекамского района первым компонентом привиты почти 170 тыс. нижнекамцев, вторым — более 162 тыс. человека.

В госпитале лечение продолжают получать 57 пациентов, 52 из них — старше 60 лет.

«Ситуация по коронавирусной инфекции начинает стабилизироваться. Мы постоянно держим этот вопрос на контроле. В целом по Республике Татарстан за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился в 2,4 раза», — отметила спикер.