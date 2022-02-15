В Нижнекамске ученик пришел в школу с пистолетом

В СМИ и соцсетях появилась информация, что ученик восьмого класса нижнекамской школы №32 приходит на уроки с пневматическим пистолетом.

Как объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации Нижнекамского района со ссылкой на Управление образования района, по данному факту была проведена проверка, ситуация взята на контроль. Специалистами управления даны рекомендации администрации школы, с родителями ученика и самим школьником проводится работа.