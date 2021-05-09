В Нижнекамске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили агитбригады

В честь Дня Победы в Нижнекамске состоялись мини-концерты на десяти площадках домов, в которых проживают ветераны войны и труженики тыла. Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина приехала поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны Екатерину Галанову и Зиннура Давляткирова.

«На улицах Нижнекамска сегодня праздник! В разных уголках города проходит акция „Парад у дома ветерана“. Мне посчастливилось сегодня от имени нижнекамцев поздравить двух наших героев — Галанову Екатерину Павловну и Давляткирова Закира Давляткировича. История каждого из ветеранов, их подвиги... трудно представить, что каждый из них перенес ради нашей свободы, ради мирного неба над нашей головой. Низкий поклон всем вам, дорогие ветераны!» — написала на своей странице в Instagram Камелина.

По информации пресс-службы района, Екатерину Галанову призвали в армию в июне 1943 года. Ей тогда едва исполнилось 18 лет. После нескольких месяцев учебы в Ижевске девушек направили в Киев. «Дорога была долгой, мы голодали», — поделилась воспоминаниями Екатерина Павловна.

В Киеве они сразу попали под бомбежку, а дальше началась служба зенитчицей в 82-й зенитной артиллерийской бригаде. В 1944 году вместе со своей пятой батареей Екатерина осталась в городе для его обороны. 9 мая она помнит до минут. «Легли спать и, вдруг ночью забегает в казарму командир и кричит: „Победа!“. Мы похватали карабины, выбежали на улицу и давай стрелять от радости», — рассказала ветеран войны.

Внезапный порыв счастья для девчат закончился четырьмя нарядами вне очереди, которые позднее командир все-таки отменил.

Праздничная программа для ветерана началась с торжественного марша, который открыли ученицы лицея № 14. А концерт, организованной агитбригадой Дома народного творчества прямо на крыльце многоэтажки, стал настоящим праздником для участницы Великой Отечественной войны. Екатерина Галанова рассказала, что сама 30 лет пела в хоре ветеранов и была рада видеть коллег «по цеху».

Завершающую песню «День Победы» исполнили все, кто присутствовал на празднике. Затем Екатерина Павловна посадила на придомовой клумбе небольшой росток сирени.

Параллельно в этот день агитбригады ансамбля песни и танца «Нардуган», татарского эстрадного ансамбля «Ильхам», Дома народного творчества поздравили еще девять ветеранов, проживающих в Нижнекамске. Для героев Великой Отечественной концерты и поздравления стали добрым праздником, ведь некоторые из них уже не могут выходить на улицу, а парад Победы для них теперь — только на экранах телевизоров.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.