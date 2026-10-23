В Нижнекамске участники клубов пенсионеров собрали гумпомощь для бойцов СВО

В Нижнекамске участники клубов пенсионеров несколько месяцев собирали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. В ДК «Альфа» волонтеры объединились, чтобы упаковать груз, подготовить письма и рисунки для военнослужащих.

В акции участвуют первостроители города, ветераны труда, воины-интернационалисты и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

«Это живая история нашего города. И несмотря на их возраст, они идут с нами в ногу и стараются ребятам, которые находятся на войне, помогать», – рассказала художественный руководитель ДК «Альфа» Надежда Коваленко.

Фото предоставлено Светланой Шумковой

В посылки волонтеры положили продукты длительного хранения, домашнюю консервацию, постельные принадлежности и денежные средства.

Чтобы банки с соленьями и лечо не разбились в дороге, женщины бережно оборачивают их мягкой тканью.

Фото предоставлено Светланой Шумковой

Особое место в гуманитарном грузе занимают матрасы, одеяла, подушки и сидушки, которые шьет волонтер Роза Белкина – дочь ветерана Великой Отечественной войны Илесбая Кашаева.

«Я шила матрацы, одеяла, подушки, сидушки, чтобы им было тепло сидеть. Готовила с большой болью, потому что мы тяжело перенесли, что наш папа прошел войну. А скоро я провожаю в армию внука, и у меня душа болит, куда он попадет, кем он будет. Поэтому я постаралась сделать так, чтобы всем солдатам было тепло и уютно», – поделилась женщина.

Фото предоставлено Светланой Шумковой

К акции присоединились и школьники. Пока взрослые занимались упаковкой груза, дети писали письма и готовили рисунки для бойцов.

Волонтеры сотрудничают с Великим братством казачьих войск Татарстана. Гуманитарную помощь передали атаману братства, генерал-майору Андрею Шульге. В ответ организация вручила благодарственные письма самым активным добровольцам.

Фото предоставлено Светланой Шумковой

Воин-интернационалист и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Фарид Яралиев отметил, что бойцам важна не только материальная помощь, но и внимание из дома. По его словам, военнослужащие рады письмам и рисункам от детей и благодарят за поддержку.