В Нижнекамске участники клубов пенсионеров собрали гумпомощь для бойцов СВО
В акции участвуют первостроители города, ветераны труда, воины-интернационалисты и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
«Это живая история нашего города. И несмотря на их возраст, они идут с нами в ногу и стараются ребятам, которые находятся на войне, помогать», – рассказала художественный руководитель ДК «Альфа» Надежда Коваленко.
В посылки волонтеры положили продукты длительного хранения, домашнюю консервацию, постельные принадлежности и денежные средства.
Чтобы банки с соленьями и лечо не разбились в дороге, женщины бережно оборачивают их мягкой тканью.
Особое место в гуманитарном грузе занимают матрасы, одеяла, подушки и сидушки, которые шьет волонтер Роза Белкина – дочь ветерана Великой Отечественной войны Илесбая Кашаева.
«Я шила матрацы, одеяла, подушки, сидушки, чтобы им было тепло сидеть. Готовила с большой болью, потому что мы тяжело перенесли, что наш папа прошел войну. А скоро я провожаю в армию внука, и у меня душа болит, куда он попадет, кем он будет. Поэтому я постаралась сделать так, чтобы всем солдатам было тепло и уютно», – поделилась женщина.
К акции присоединились и школьники. Пока взрослые занимались упаковкой груза, дети писали письма и готовили рисунки для бойцов.
Волонтеры сотрудничают с Великим братством казачьих войск Татарстана. Гуманитарную помощь передали атаману братства, генерал-майору Андрею Шульге. В ответ организация вручила благодарственные письма самым активным добровольцам.
Воин-интернационалист и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Фарид Яралиев отметил, что бойцам важна не только материальная помощь, но и внимание из дома. По его словам, военнослужащие рады письмам и рисункам от детей и благодарят за поддержку.
Материал подготовлен при участии Светланы Шумковой