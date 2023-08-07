В Нижнекамске у трамвая №7 изменилось расписание движения

С сегодняшнего дня в Нижнекамске отменяется рейс «депо – БСИ», который в 6:15 выполнял трамвай №7. Об этом сообщает «НТР 24» со ссылкой на МУП «Горэлектротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с отсутствием заказа. В будни трамвай отправляется от конечного пункта «Лесная» в 5:22, 5:41, 6:07, 6:20, 6:42, 6:52, 7:05, 8:20, 14:02, 14:50, 15:28, 15:56 и 16:33, от БСИ – 5:50, 6:16, 6:48, 7:00, 7:14, 7:25, 7:32, 8:45, 14:27, 15:25, 16:01, 16:30 и 17:02.