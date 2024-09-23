В Нижнекамске у 24 жилых домов отсутствуют паспорта готовности к отопительному сезону

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске из-за затягивания сроков по капремонту многоквартирных домов у 24 жилых домов отсутствуют паспорта готовности к отопительному сезону. Работы на объектах ведутся и в выходные дни. О ситуации на деловом понедельнике в Нижнекамске доложил замруководителя исполкома района Максим Парамонов.

«Все объекты капитального ремонта с незавершенными видами работ поставлены на строгий ежедневный контроль. К выполнению работ дополнительно привлечены специалисты, организовано производство работ в выходные дни. Ежедневно по данным объектам проводятся выездные проверки и мониторинг объемов выполненных работ, который показывает динамику выполнения работ. Ситуация остается сложной, но она под полным контролем», — пояснил он.

По информации спикера, особое внимание уделяется объектам, где ведутся работы по ремонту систем теплоснабжения.

«В планах на предстоящую неделю провести заполнение и гидравлические испытания смонтированных систем теплоснабжения, а также ускорить выполнение работ по устройству изоляции трубопроводов смонтированных и испытанных систем», — поделился Парамонов.

Совещание прошло с участием главы Госжилинспекции Татарстана Александра Тыгина.

«Всякое бывает. Это как бы не есть хорошо, но не вижу смысла посыпать голову пеплом и тем более посыпать ее вам. Надо закончить, времени на рыдания нет. По разбору полетов нужно понять, где ошиблись», — прокомментировал Тыгин.

В целом на сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по 42 жилым домам, на стадии завершения работ остаются 55 жилых домов. Общий объем выполненных работ составляет 92,4%. Средний процент выполненных работ по Республике Татарстан 88,8 %, доложил Парамонов.