В Нижнекамске трое мужчин выпили антифриз, их чудом спасли врачи

Врачи Нижнекамской центральной многопрофильной больницы спасли трех мужчин после тяжелого отравления антифризом. Об этом рассказали в пресс-службе НЦРМБ.

Трое мужчин выжили чудом во многом благодаря неравнодушному 37-летнему нижнекамцу Евгению. Мужчина ехал по своим делам. В районе поселка Строителей водитель легковушки увидел голосующего мужчину, который еле стоял на ногах.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«Он махал руками, звал на помощь. Рядом с ним лежали еще двое мужчин. Я подъехал к ним, голосующий мужчина сразу же прокричал: “Нам плохо!”. У меня возникло ощущение, что эти трое просто перепили. Но после выяснилось, что они пили антифриз, и стало понятно, что у них отказали ноги. Я быстро погрузил всех в свою машину, привез в приемное отделение и передал их в руки врачей», – рассказал Евгений.

Пока мужчина вез пациентов в больницу, двое пассажиров уже потеряли сознание, у третьего также отказали ноги. Потом выяснится, что он выпил меньше своих спутников, поэтому симптомы острого отравления у него появились позже, чем у товарищей.

В НЦРМБ объяснили, что антифриз вызвал у мужчин 1964, 1968 и 1971 годов рождения острое отравление.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«В антифризе главным компонентом является этиленгликоль. Вот он и является очень сильным ядом. Пороговая доза в воздухе 14 миллиграммов на кубический метр. При приеме внутрь 50 миллилитров жидкости, он вызывает сильное отравление. Более 100 миллилитров – смертельное отравление. Употребление даже в малом количестве этиленгликоля вызывает поражение центральной нервной системы, острую почечную и печеночную недостаточность, в дальнейшем развивается полиорганная недостаточность, у человека перестают функционировать все органы. Что побудило благополучных, семейных мужчин выпить такую отраву – неизвестно», – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации №2 Джабраил Матиев.

На момент поступления в больницу двое пациентов были в крайне тяжелом состоянии, они впали в кому. Состояние третьего медики оценили как тяжелое. Мужчин в экстренном порядке госпитализировали во второе реанимационное отделение и сразу же перевели на искусственную вентиляцию легких.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Врачам предстояло много работы, а надежды на то, что пациенты выживут, было мало. Медики организовали телеконсультацию с коллегами из Республиканской клинической больницы. Мужчинам была проведена интенсивная терапия.

«Произошло токсическое повреждение почек, печени и всех остальных органов. Из-за того, что почки не работали, был проведен гемодиализ. Такие ситуации в нашей практике в последнее время бывают нередко, выживаемость у таких пациентов очень низкая. Но в этом случае произошло чудо. Конечно, огромный вклад в спасение этих мужчин внес водитель, который привез этих пациентов в больницу. Для них была дорога каждая минута. Мужчина не проехал мимо, он понимал, что нужно действовать быстро и, несмотря на грязь и слякоть, погрузил их в свой салон. Я считаю, это героический поступок», – объяснил завотделения.

Врачи Нижнекамской больницы напомнили, что употребление любых технических жидкостей может стоить человеку жизни. Антифриз очень вреден для здоровья, обращаться с ним нужно аккуратно. Ни в коем случае не допускать попадания его внутрь организма, ни в виде жидкости, ни в виде паров, ни в виде брызг, даже кожа способна впитывать антифриз.