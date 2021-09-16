В Нижнекамске торговые центры планируют переоборудовать под дома творчества

Торговые центры в Нижнекамске ожидает ребрендинг. Об этом во время встречи с представителями трудовых коллективов города рассказал первый заместитель руководителя Нижнекамского района Радмир Беляев.

В частности, сотрудники обеспокоены строительством многочисленных торговых центров в городе. «Хотелось бы видеть на их месте больше детских спортивных учреждений», — объяснили они свою позицию.

Беляев отметил, что торговый центр «Рамус Молл» был построен потому, что в Нижнекамске не было торговых центров класса «А». «Обидно, когда средняя зарплата по городу 60 тыс. рублей, а мы тратим эти деньги в других городах», — сказал он.

Что касается переизбытка торговых центров, то сейчас на уровне города принимается решение о запрете на их строительство, так как земли становится всё меньше.

«Мы сейчас хотим остановить этот процесс и заняться ребрендингом имеющихся. У нас в планах и картинг, и создание условий для детского творчества, и даже есть проект парка на базе торгового объекта», — поделился планами Радмир Беляев.

Представитель исполкома также привел данные о строительстве коммерческого жилья в Нижнекамске, развитии промышленных предприятий и малого бизнеса, реконструкции дорог и других важных моментах из жизни района.