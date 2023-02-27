В Нижнекамске TIMERMAN 2023 собрал около 300 лыжников из 9 регионов России

Фото: Артур Юмагулов

В Нижнекамске прошел второй по счету лыжный марафон в календаре спортивных событий TIMERMAN 2023. Побороться за призовые места приехали порядка 300 спортсменов из 9 регионов России. Ранее, 12 февраля, первый лыжный марафон TIMERMAN 2023 успешно прошел в Зеленодольске.

«Нижнекамский лыжный марафон мы проводим впервые. Ранее здесь проходил полумарафон и триатлон. В этом году мы вернулись и начинаем сезон лыжным стартом. Участники приехали из разных регионов России, можно смело сказать, что это Всероссийское спортивно-массовое мероприятие», – подчеркнула Алена Комарова, исполнительный директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Соревнования прошли при поддержке министерства спорта РТ, раиса РТ Рустама Минниханова, экологическим партнером лыжного забега стал СИБУР. Компания поддержала марафон и его инициативы по раздельному сбору отходов и экопросвещению в рамках своей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

«Это проект программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Один из 20 проектов, которые реализует компания в Нижнекамске в 2023 году. Программа стартовала в 2016 в городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство», – отметила помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Спортсмены могли выбрать дистанции на 5, 15 и 30 км. Лыжные забеги были организованы и для самых маленьких — самому младшему участнику соревнований исполнилось всего три года. Детям были доступны трассы на 300 и 600 метров.

«Очень отрадно, что в Год здоровья и здорового образа жизни, объявленном мэром Нижнекамска Рамилем Муллиным, мы проводим такое большое мероприятие. Приятно, что в марафоне участвуют спортсмены самых разных возрастов. Спасибо организаторам TIMERMAN и СИБУРу за это праздник спорта», – сказал Айзат Махмутов, заместитель руководителя исполкома НМР по социальным вопросам.

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа ежегодно принимают участие в различных спортивных соревнованиях. В TIMERMAN 2023 попробовать свои силы решили более 30 сотрудников НКНХ.

«Настроение отличное.. Хочется попасть в призеры на дистанции 30 км.. У нас на «Нижнекамскнефтехиме» есть корпоративная команда, мы три раза в неделю занимаемся, поддерживаем форму. Думаю, что все получится», – поделился впечатлениями начальник цеха завода Стирола и полиэфирных смол «Нижнекамскнефтехима» Вячеслав Сергеев.

По итогам соревнований абсолютным победителем марафона в Нижнекамске стал Александр Зубков — участник, преодолевший 30 км за 01:28:41. Второе место занял Сергей Мясников, его время — 01:28:44. Третье место с небольшим отрывом у Ильфата Набиева с результатом 01:28:49.

Среди женщин победу на дистанции 30 км одержала Рамиля Валеева, её финишное время 01:33:28. Второе место у Дарьи Смирновой, спортсменка пробежала 30 км за 01:42:01. Третье место у Алины Файзрахмановой, ее время 02:04:29.

На дистанции 15 км среди мужчин победу одержал Семен Костин с финишем в 00:39:03. Второе место у Булата Шайхутдинова, время — 00:39:50. Третье место завоевал Камиль Валеев с финишем в 00:41:44.

Среди женщин победу на дистанции 15 км празднует уроженка Нижнекамска, Анна Сафина. Ее время — 00:49:22. Второе место у Екатерины Ахметкиной с финишем в 00:53:46. Третье место у Людмилы Моховой, ее результат 00:55:46.

В пунктах питания спортсменам в течении всего дня бесплатно раздавали воду и горячий чай в многоразовых стаканчиках, на площадке соревнований были также установлены контейнеры для сбора использованных пластиковых бутылок, а эковолонтеры рассказывали о пользе сортировки отходов.

По итогам лыжного марафона организаторы собрали более 800 пластиковых бутылок, которые будут отправлены на переработку.