В Нижнекамске тестируют уникальную платформу по сохранению здоровья зубов детей

В детских садах Нижнекамска стартовала уникальная программа «Зубки маленьких пациентов», в которой задействовано более 200 родителей детей дошкольного возраста. Проект, не имеющий аналогов в России, был разработан сотрудниками кафедры стоматологии детского возраста Казанского медуниверситета.

Разработка представляет из себя цифровую платформу, содержащую видеоматериалы, которые посвящены профилактике стоматологических заболеваний среди детей младшего возраста. Платформа также предоставляет научные рекомендации по правильному питанию и уходу за полостью рта. Родители – участники пилота в течение месяца получат всю информацию о стоматологическом здоровье и методах его сохранения у детей 3-7 лет от квалифицированных специалистов и научных сотрудников.

Платформа создана с учетом потребностей как взрослых, так и детей. Для юных пользователей предусмотрены интерактивные элементы, включая игры и задания, адаптированные к разным возрастам, что помогает лучше усваивать полезные привычки. Основная цель платформы заключается в том, чтобы малыши не просто учились правильно ухаживать за зубами, но и формировали устойчивые навыки, способствующие предотвращению стоматологических заболеваний.

Руководитель проекта, доцент кафедры стоматологии детского возраста Казанского медуниверситета Алена Абдрашитова отметила, что одной из основных трудностей является обучение маленьких пациентов и их родителей правильным гигиеническим навыкам.

«На клиническом приеме сложно донести полностью всю необходимую информацию по профилактике, так как дети и родители обычно сильно переживают. А потом взрослые черпают информацию из интернет-ресурсов и социальных групп, не задумываясь о правильности полученной информации и наличия научного подхода. Поэтому мы задумались и разработали нашу онлайн-платформу. Работа над проектом заняла более года», – говорит она.

Начальник Управления дошкольного образования Исполкома Нижнекамского района РТ Светлана Андриянова подчеркнула, что проект привлек внимание местных властей благодаря своему научному подходу, который крайне необходим при работе с детьми дошкольного возраста, особенно в коррекционных группах детских садов.

«Мы с удовольствием откликнулись на предложение Казанского медуниверситета протестировать платформу, и родители поддержали наше начинание. Нам предстоит совместная работа, где большую роль играют сами родители и их детки. Научные методы развиваются, и для нас важно, чтобы они были использованы в столь ответственном деле, как детское здоровье. Через месяц увидим первые результаты. Уверены, они будут отличными!», – подчеркнула она.