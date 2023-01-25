В Нижнекамске свыше восьми тысяч соципотечников получили доступ к интернету

Более двадцати жилых домов в Нижнекамске, построенных по программе «Социальная ипотека», подключили к домашнему интернету и IP-телевидению. Свыше восьми тысяч жителей новостроек по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира получили доступ к интернету МТС на скорости до 500 Мбит/с.

Благодаря используемой современной технологии, которая позволяет подключить в многоквартирных домах интернет и телевидение по одному кабелю, соципотечники получили возможность сэкономить на связи до 30%. Высокая пропускная способность позволяет поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве даже в период вечерних пиковых нагрузок. Такое подключение позволит нижнекамцам пользоваться интернетом, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах.

«Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики? — активные молодые горожане, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, для которых важна развитая инфраструктура, транспорт, детские поликлиники. Для использования цифровых сервисов необходимо активно развивать фиксированную сеть связи, в том числе в новостройках города. Сейчас практически в каждой семье есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Объединив при одновременном подключении телевидение, домашний интернет и мобильную связь, нижнекамцы смогут ежемесячно экономить расходы семейного бюджета», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане