Минобороны РФ наградило нижнекамских священников за поддержку бойцов – участников СВО

Фото: телеканал "Вести.Татарстан"

За ежедневные поездки в зону проведения спецоперации в течение года, доставку гуманитарных грузов для российских военнослужащих и свершение обрядов иереи и клирики храмов Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы в Нижнекамском районе Василий Имуков, Ростислав Икрамов получили знаки отличия от Минобороны РФ. Всего такие награды получили четыре клирика Чистопольской епархии. Об этом сообщает телеканал «Вести. Татарстан».

«Мы будем трудиться не за медали, не за награды. А потому что там наши земляки, братья, отцы, которые ждут нас», — отметил Икрамов.

Вместе с другими клириками Чистопольской епархии, священники начали поддерживать российских бойцов еще в сентябре прошлого года с благословения митрополита казанского и татарстанского Кирилла. За почти год усердной работы они совершили уже 15 поездок в зону СВО. Для обеспечения безопасности в автомобиле священников всегда лежат каски, бронежилеты, аптечки и шейно-плечевые накладки.

«Люди, видя нашу работу, подходят, задают вопросы, завязывается беседа, в том числе и духовного характера. Я удивляюсь их стойкости и смелости, на самом деле, вроде как мы говорим, что они должны быть такими, а мы учимся у них», — поделился Имуков.