news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 10:54

В Нижнекамске суд закрыл пекарню «Хлеб и Точка» из-за кишечной инфекции

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске суд приостановил работу пекарни «Хлеб и Точка» на улице Гагарина, потому что у посетителя обнаружили кишечную инфекцию. Информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что в заведении нарушались нормы санитарного законодательства. Так, при хранении пищевых продуктов было нарушено товарное соседство, а до работы допущены сотрудники без полного прохождения медицинского осмотра и без гигиенического обучения.

С реализации были сняты 11 партий пищевых продуктов объемом 69,88 кг. Кроме того, в смывах с производственного оборудования и разделочного инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Судом принято решение о запрете деятельности пекарни на 90 суток.

#нижнекамск #Роспотребнадзор РТ проверка #кишечная инфекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025