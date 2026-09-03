В Нижнекамске суд закрыл кафе из-за персонала, зараженного стафилококком

В Нижнекамске суд закрыл кафе «СанСити» на улице Менделеева. У сотрудников нашли патоген золотистого стафилококка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Проверка ведомства показала, что в заведении общепита отсутствуют моечные ванны для мытья посуды и столовых приборов, при готовке используются пищевые продукты без маркировки, соусы собственного приготовления, а к работе допущены повара без медицинского осмотра.

Кроме того, в отобранных роллах обнаружены бактерии группы кишечных палочек и золотистый стафилококк, в пробе супа том ям и в смывах обнаружены кишечные палочки. У трех сотрудников кафе также выделен патогенный золотистый стафилококк.

После проверки было забраковано 9 партий пищевых продуктов без маркировки общим весом 19,75 кг. Суд принял решение приостановить работу кафе на 60 суток.