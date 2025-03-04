В Нижнекамске стройфирма погасила долг по зарплате в 6 млн рублей после возбуждения дела

Сотрудникам фирмы «НМИ» выплатили зарплату после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что с декабря 2023 года по май 2024 года работодатель не выплачивал зарплату 46 сотрудникам, что привело к образованию долга на сумму свыше 6 млн рублей. Несмотря на это, у работодателя была возможность рассчитаться с долгами.

Под давлением собранных доказательств фигурант полностью погасил задолженность по заработной плате перед сотрудниками. В связи с полным возмещением ущерба, уголовное дело было прекращено.