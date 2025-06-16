В Нижнекамске стартует пилотный проект по борьбе с несанкционированными свалками в СНТ

В Доме Советов Нижнекамска прошло совещание, посвященное ликвидации и профилактике образования несанкционированных свалок на территории садовых некоммерческих товариществ Нижнекамского района РТ. Совещание провел первый заместитель руководителя исполкома Рустем Латыпов, который предварительно осмотрел проблемные участки.

Во встрече приняли участие председатели садовых обществ и представитель регионального мусорного оператора «Гринта» Екатерина Уткина. Заместитель руководителя исполкома Максим Парамонов сообщил, что в районе действуют 29 садовых товариществ, в которых расположено более 26 тыс. участков.

«Проблемы с вывозом мусора актуальны для всех СНТ, особенно на маршрутах №106, 109 и 121. Часто одна контейнерная площадка используется несколькими товариществами, что затрудняет определение ответственного за ее содержание», – пояснил Парамонов.

Он подчеркнул, что необходимо создавать новые площадки для накопления твердых коммунальных отходов и оснащать их в соответствии с санитарными нормами. В прошлом году началась работа в этом направлении, но лишь одно СНТ смогло выделить подходящий участок.

По итогам обсуждения Латыпов предложил запустить пилотный проект на конечной остановке 121-го маршрута, где проблема с мусором стоит особенно остро.

«Мы уберем все свалки. «Гринта» нас поддержит. Но нужно решать эту задачу комплексно. Мы демонтируем бункер на 121-м маршруте, установим аншлаги и внедрим систему «Страж» – видеонаблюдение с нейросетью, которое автоматически фиксирует нарушения. После первых результатов подведем промежуточные итоги. Наша цель – создание законных площадок с определенным ответственным лицом», – отметил Латыпов.

Кроме того, в ходе совещания представитель «Гринты» сообщила, что компания пересмотрит график и маршруты вывоза мусора для повышения эффективности работы.