В Нижнекамске стартует большой гастрольный тур фестивалей «Созвездие» и «Безнең заман»

В субботу, 4 сентября, в парке Нефтехимиков Нижнекамска состоится первый концерт уникального большого гастрольного тура победителей и лауреатов сразу двух республиканских фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман».

Лауреаты и победители среди творческой работающей молодежи и юных восходящих звезд эстрадного искусства объединятся, чтобы подарить жителям города красочную программу. Так как фестивальные движения приурочены к Году родных языков и народного единства, концерт украсят номера, представляющие культуру разных народов мира.

К выступающим присоединятся обладатель Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», приглашенный солист театра La Scala (Милан) и Большого театра России (Москва) Рузиль Гатин, казанский вокальный дуэт Инсафа Ганибаева и Миляуши Нугмановой, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады, актер Московского театра мюзикла Алексей Родионов, певец и актер федеральных театральных проектов Михаил Урецкий, а также многие другие.

«Мы представим трехчасовую программу из лучших номеров наших фестивалей с нашими топовыми исполнителями, которым рукоплескали зрители в разных городах мира. Не у каждого есть возможность приехать на гала-концерт в Казань, в „Пирамиду” или [КСК] „УНИКС”. Очень хочется, чтобы все это счастье, нематериальное духовное наследие оценило как можно больше зрителей», — заметил генеральный продюсер фестивальных движений, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Он рассказал, что в рамках тура команда «Созвездия» планирует добраться и до самых отдаленных районов республики.

«К примеру, мы впервые будем выступать в Ютазинском и Агрызском районах, раньше ни „Созвездие”, ни „Безнен заман” своих концертов там не устраивали. Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова мы сможем сделать настоящий праздник красоты и таланта для многих жителей Татарстана», — резюмировал Туманов.

Уже на следующий день после выступления в Нижнекамске участники фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнен заман» выступят в Агрызском районе (Варклед-Бодьинский СДК). Продолжится тур в Менделеевском районе 6 сентября (Бизякский СДК), в Ютазинском — 8 сентября (Байляровский и Ютазинский ДК), в Азнакаевском — 9 сентября (Тумутукский СДК), в Зеленодольском — 11 сентября (Якинский и Айшинский СДК), в Кукморском — 12 сентября (Асан-Елгинский и Вахитовский СДК), в Рыбно-Слободском — 13 сентября (Кукеевский и Биек-Таусский СДК), в Алексеевском — 14 сентября (Алексеевский и Мокрокурналинский СДК) и в Камско-Устьинском — 16 сентября (Камско-Устьинский и Старо-Казеевский СДК). Кроме того, большие концерты пройдут в Альметьевске (10 сентября), Чистополе (15 сентября) и Буинске (18 сентября).

Концерты пройдут на открытых площадках и в сельских домах культуры, вход будет свободным. Все мероприятия будут начинаться в 18.00.