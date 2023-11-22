В Нижнекамске стартовали мероприятия в поддержку армии и бойцов СВО

В Нижнекамске стартовала серия мероприятий в поддержку армии, правоохранительных органов и военнослужащих, участвующих в спецоперации. В трех учебных заведениях города организованы патриотические концерты.

Так, с 15 часов в Татарстанском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина проходит акция-концерт «Время выбрало нас!», организованный депутатом Госдумы Айдаром Метшиным и обществом содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций «Отечество» из Санкт-Петербурга.

На мероприятие приглашены матери погибших бойцов, военнослужащие-отпускники, ветераны боевых действий в горячих точках, семьи участников СВО, волонтеры. Также в зале присутствует руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Перед началом концерта в холле кадетского корпуса проходили мастер-классы по изготовлению сухого армейского душа, окопных свечей, вязанию шерстяных носков.

Акция-концерт «Россия выстоит. Победа будет за нами!» после обеда состоялась в Колледже нефтехимии и нефтепереработки, а в 16 часов стартует в школе №36.

Завершится черед патриотических мероприятий выступлением автора-исполнителя патриотической песни Алексея Носова в центральной библиотеке имени Тукая. Начало в 18 часов.

Мероприятия направлены на сохранение памяти о погибших защитниках Родины, воспитание патриотизма и героизма среди молодежи, поддержку семей участников СВО, освещения добрых дел, проводимых волонтерами.

«Быть защитником своих близких, своей Родины — это святая честь любого человека. Так было и так будет!» — убеждены организаторы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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