В Нижнекамске стартовали интенсивы для руководителей школьных театральных кружков

Нижнекамск стал первым городом республики, в котором реализуется программа федерального проекта «Школьная классика». Ее задача заключается в развитии школьных театров в стране.

Ранее экспертами были отобраны 23 руководителя школьных театральных кружков, среди которых — представители Сарманова, Набережных Челнов, Елабуги, Заинска, других городов и сел республики.

Сегодня они проходят первый обучающий интенсив. В качестве эксперта был приглашён представитель Вахтанговской школы, педагог из Москвы Олег Хрычев.

По словам Олега Хрычева, на занятиях педагоги на практике испытывают все те элементы актерской техники, которые в дальнейшем смогут передавать своим воспитанникам.

«Для меня важно, чтобы в своей работе руководители не просто указывали детям, что и как они должны делать на сцене, а научили их осмысленно существовать в своих образах», — объяснил свой метод работы специалист.

При этом, по его мнению, федеральная программа важна для воспитании гармонично развитых личностей российского общества. «Ни для кого не секрет, что сегодня наши дети существуют в „королевстве кривых зеркал” — изломанных образах западного понятийного аппарата, которые просачиваются к нам через телевидение и социальные сети. И театр — один из способов воспитать в детях правильные моральные ценности, такие как любовь к Родине, к семье, развить их критическое мышление. Чтобы в дальнейшем они смогли сформировать сильное моральное общество», — поделился он своим пониманием культурного контекста.

В Нижнекамск Олег Хрычев был приглашён генеральным продюсером фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, руководителем арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Тумановым. Он отметил важность работы среди отобранных кураторов школьных кружков, так как далеко не у всех из них есть даже базовое театральное образование.

«К сожалению, театральные кружки в школах часто ведутся на любительском уровне. Наша же задача — обеспечить детям республики профессиональный подход к ним, не допустить в стены школ губительный эксперимент, а дать базовые знания театрального искусства», — уверен Туманов.

В Татарстане федеральная программа реализуется при поддержке Министерства образования РТ, Министерства по делам молодежи РТ, Казанского государственного института культуры, Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие — Йолдызлык» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».