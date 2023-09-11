В Нижнекамске стартовала подготовка к выборам Президента России

В Нижнекамске началась подготовка к выборам Президента России, которые состоятся в марте будущего года. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

«Подготовительная работа уже началась. Так, 7 сентября на территории нашего города прошло обучение председателей участковых избирательных комиссий города Нижнекамска и Нижнекамского района, а также Заинского муниципального района с участием Надежды Борисовой, секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан», — доложил чиновник.

Он напомнил, что накануне в стране прошёл единый день голосования. На территории Нижнекамского муниципального района в этот день состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Старошешминского сельского поселения и Камских Полян.

Выборы проходили на двух избирательных участках: в Камских Полянах свои кандидатуры выставили четыре человека. По итогам голосования убедительную победу одержал Александр Павлов.

В Страрошешминском сельском поселении за победу боролись три кандидата. По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал Евгений Ермаков.

«Мы их всех поздравляем с победой. Единый день голосования в 2023 году открывает большой избирательный цикл — в марте 2024-го состоятся выборы Президента Российской Федерации. Осенью 2024-го — единый день голосования для выборов в Госсовет, далее, в 2025 году, выбираем Раиса Татарстана и муниципальных депутатов. Завершится этот цикл в 2026-м выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания», — заключил Умников.