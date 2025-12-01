news_header_top
СВО 1 декабря 2025 12:42

В Нижнекамске стартовала новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний»

В Нижнекамске стартовала новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний»

В Нижнекамске дан старт новогодней благотворительной акции «Елка желаний». В холле второго этажа здания администрации зажглась праздничная елка, украшенная открытками с заветными мечтами юных нижнекамцев.

Акция направлена на исполнение новогодних желаний детей, чьи отцы погибли или пропали без вести в зоне специальной военной операции. Исполнить детские мечты возьмутся руководители города и района. Среди пожеланий – самые разные: от материальных подарков, таких как компьютерные кресла, до нематериальных – встречи с любимой хоккейной командой или катания на лошадях.

«Елка желаний» будет пополняться новыми конвертами с мечтами, чтобы как можно больше детей смогло почувствовать внимание и заботу в преддверии Нового года.

Заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников подчеркнул значимость участия в акции: «Давайте вместе передадим частичку добра и тепла, поддержим наших детей. К сожалению, их папы уже никогда не смогут прийти и подарить своим детям подарки, но мы с вами можем это сделать».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#СВО #елка желаний
