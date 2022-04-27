В Нижнекамске стартовала лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула»

Нижнекамск, 26 апреля 2022 года. 7600 саженцев посадили сотрудники «Нижнекамскнефтехима» на землях у деревни Ахтуба. Таким образом Нижнекамск дал старт масштабной лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула». В течение года СИБУР планирует посадить в Нижнекамском районе более 110 000 деревьев на площади более 27 га в рамках лесоклиматической программы «Зеленая формула».



Программа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия. Согласно стратегии в области устойчивого развития до 2025 года, СИБУР планирует посадить не менее 5 миллионов деревьев в регионах присутствия и запустить пилотный проект по выпуску углеродных единиц.



Татарстан стал одним из пяти регионов, где СИБУР обеспечит посадки деревьев в 2022 году. «Зеленая формула» в Нижнекамске реализуется при участии школьного лесничества «Друзья природы». С учетом приживаемости в климатических условиях региона и потенциала поглощения парниковых газов для посадки были выбраны сеянцы сосны.





Радмир Галимов, руководитель-лесничий ГКУ «Нижнекамское лесничество»:



«Работая со школьниками, мы видим, что для них небезразличны вопросы экологии. Так как мы участвуем не только в посадках, но и в их последующем мониторинге, программа дает возможность на практике погрузиться в изучение леса и его роли в климатической повестке. Школьники смогут находить и предлагать свои решения, направленные на защиту окружающей среды. Ранее участок земли под посадку был занят под сельскохозяйственные нужды и зарастал малоценными породами. Теперь на этом месте появится настоящий сосновый лес».

Эльвира Долотказина, помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«Программа СИБУРа "Зеленая формула" – масштабная. И начинает ее именно наше предприятие. Я поздравляю всех с этим событием. Сегодня очень хороший день для посадки и я надеюсь, что через несколько лет здесь будет лес. Лесоклиматическая программа СИБУРа показывает ответственное отношение производственников к окружающей среде».

Олег Гришаков, руководитель по экологии ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«"Зеленая формула" нацелена на комплексное развитие экосистемы нашего региона. Помимо масштабных посадок программа предполагает работу с экспертным сообществом и школьными лесничествами. Мы надеемся, что это даст почву для реализации их исследовательского интереса и развития ответственного отношения к природе, а системный подход позволит обеспечить долгосрочный эффект экологических проектов».

Ангелина Васильева, воспитанница школьного лесничества:

«При посадке мы делаем все осторожно, чтобы сосны прижились на 100%. Радует, что в будущем мы сможем любоваться плодами своего труда».



Больше информации о проекте «Зеленая формула» СИБУРа на green-formula.ru.

